المنتخب الأولمبي يتعادل في ودية الاتحاد المنستيري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 فبراير 2019, 07:28 مساء
المنتخب الأولمبي الليبي لكرة القدم (صفحة إتحاد الكرة)

تعادل المنتخب الأولمبي، مع فريق الاتحاد المنستيري، بدون أهداف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم ضمن المعسكر التدريبي للمنتخب الذي يتواصل هذه الأيام بمدينة سوسة التونسية.

ويستعد المنتخب الأولمبي الليبي لمواجهة الذهاب أمام نيجيريا، المقرر إقامتها في التاسع من مارس المقبل، في التصفيات المؤهلة للتصفيات النهائية المجمعة التي تستضيفها مصر، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 باليابان.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، رضا عطية، الذي اختار 25 لاعبا لقائمة المنتخب، وهم: «إسلام يحيى، ورضوان عبد الحميد، ومراد الوحيشي، وصلاح فكرون، وطاهر عامر، وأيوب المبروك، ومحمد لاجنف، ومعاذ العمامي، وأحمد العبار، وسند الشوشان، وعادل الزوي، ومحمد التاغوري، وأسامة البدوي، وعياد الله عبد الرحمن، وسفيان رجب، ومحمد التاورغي، وطه الشريف، ومحمد الغنيمي، وعلاء القجدار، وبالقاسم الحاج، ومحمد جدور، وخميس أبو القاسم، ومعاذ عيسى، وأيمن أحريبش، ومؤيد الرياني".
 

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