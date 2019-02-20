أبوعون يقول رأيه في نتائج انتخابات عمومية الأهلي طرابلس

ساسي أبو عون «وسط» (صفحة الأهلي طرابلس)

حرص رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي طرابلس، ساسي أبوعون، على مباركة نتائج انتخابات الجمعية العمومية التي أُجريت أمس بمقر النادي، وأفرزت مجلس إدارة جديدًا للعمومية برئاسة اللاعب السابق في «الزعيم» نصرالدين القاضي.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي طرابلس كلمة وجهها أبوعون إلى أعضاء الجمعية العمومية وجماهير النادي، جاء فيها: «باسمي وباسمِ إدارة النادي الأهلي أتقدم بالشكر لكل الشخصيات الأهلاوية التي شاركت في الاستحقاق الانتخابي للجمعية العمومية، والشكر موصول لجماهير النادي الأهلي التي كنا نتمنى أن تكون مشاركتها في الانتخابات بأعداد غفيرة لاختيار ممثليهم في الجمعية العمومية، الذي سيساهم بالتأكيد في تصحيح مسار النادي ليصبح العمل جماعيًّا ومنظمًا» .

وأضاف رئيس الأهلي: «كما لا يسعنى إلا أن نهنئ القائمة الفائزة بالانتخابات، ونتمنى لهم التوفيق والسداد، ولا يوجد فائز وخاسر، فالجميع يشترك في حب هذه المؤسسة والمضي بها قدمًا.. ألف مبروك للجميع مجددًا».

