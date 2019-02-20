نجم سابق يقود عمومية أهلي طرابلس

نصرالدين القاضي (أرشيفية: الإنترنت)

فاز نصرالدين القاضي، برئاسة الجمعية العمومية لنادي الأهلي طرابلس، في الانتخابات التي جرت أمس بمقر النادي.

وتمكنت القائمة التي ترأسها القاضي، وعضوية الصادق الحراري وبلقاسم علي، من الفوز بثقة أعضاء الجمعية العمومية، فيما خسرت القائمة المنافسة التي ترأسها مصطفى القطيوي ويوسف الهوش وعبد الحكيم الغرابلي ومعز مادي.

وجرت أمس انتخابات الجمعية العمومية بالنادي الاهلي بقاعة «الزعيم» للألعاب الجماعية، من الساعة 2 ظهرا والي الساعة 5:30 مساء، بحضور مندوبين من وزارة الرياضة للاعتماد القائمة التي ستترأس الجمعية.

يشار إلى أن الأهلي طرابلس شهد عددًا من المشكلات الإدارية، وصلت إلى تقديم رئيس النادي ساسي أبوعون، استقالة أكثر من مرة.

