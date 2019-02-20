المنتخب الأولمبي يفوز قبل لقاء المنستيري في تونس والمدرب يحذر من أزمة

جانب من تدريبات ترفيهية للمنتخب الأولمبي في تونس (المركز الإعلامي)

فاز المنتخب الأولمبي الليبي الثلاثاء في المباراة الودية على فريق سيدي علي بهدفين دون مقابل في أول مباراة ودية بمعسكر تونس استعدادًا لمباراة منتخب نيجيريا في تصفيات أفريقيا.

من جهته أكد المدير الفني رضا عطية أن المنتخب الأولمبي في حاجة لأكبر عدد من المباريات الودية وأن معسكر تونس ضم عددًا من اللاعبين لم يلعبوا مع فرقهم وهذه تعد مشكلة لأي مدرب حيث ظهر غياب أداء المباريات واللياقة البدنية علي اللاعبين.

وقال رضا عطية عقب الفوز في تصريحات إعلامية «طلبت من اتحاد الكرة وضع برنامج متكامل للمنتخب الأولمبي والاهتمام بالمنتخب الرديف الذي كان متوقفًا منذ أكثر من ثلاثة أعوام».

ويواجه المنتخب الأولمبي اليوم الأربعاء بفريق الاتحاد المنستيري في ثاني مبارياته الودية بمعسكره الخارجي على أرضية ملعب مصطفي بن جنات.