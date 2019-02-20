باني: منتخب ليبيا استفاد من معسكر تونس رغم الخسارة الودية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأربعاء 20 فبراير 2019, 02:34 مساء
باني والعيساوي في تدريبات منتخب ليبيا (المركز الإعلامي)

أكد المدرب الوطني للمنتخب الليبي الأول لكرة القدم، أبوبكر باني، أن معسكر «فرسان المتوسط» في تونس كان ناجحًا بامتياز من النواحي الفنية رغم الخسارة الودية أمام نادي الأفريقي التونسي، أمس الثلاثاء، بهدف.

وكشف باني خلال تصريحاته إلى وسائل الإعلام أن التريكز كان على النواحي البدنية والفنية، خصوصًا للاعبين المحليين الذين اقتصر المعسكر عليهم.

وأكمل المدرب الوطني لمنتخب ليبيا قائلاً «من خلال المعسكر سيتم تحديد العناصر المهمة والبدائل في حالة الإصابات في جميع المركز».

واختتم باني قائلاً «المعسكر المقبل سيكون بحضور المحترفين وهناك إصرار من الجميع على تحقيق النتيجة الإيجابية والتأهل إلى بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بمصر».

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