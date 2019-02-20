10 مباريات مثيرة في دوري الدرجة الأولى الليبي

منافسات في دوري الدرجة الأولى الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد، اليوم الأربعاء، مع 10 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم في جولته الثالثة بملعب سبها مواجهة بين النهضة والمهدية، وكلاهما في رصيده ثلاث نقاط.

والقرضابية بثلاث نقاط من مباراتين يلتقي على ملعبه الأمل أوباري ورصيده دون نقاط، وترهونة الذي فقد مباراتيه السابقتين يستضيف وفاق صبراتة بأربع نقاط، وبملعب الزاوية أساريا يلتقي الترسانة وكلاهما بثلاث نقاط في رصيده.

وبملعب نادي المدينة المجد الذي يبحث عن فوزة الأول يلتقي النصر زليتن متصدر المجموعة الثانية بست نقاط، وبملعب السويحلي بمصراتة التصدي متصدر الثالثة بست نقاط يستضيف الملعب الليبي بأربع نقاط، وبملعب بنينا الطيران يلتقي نجوم بنغازي وكل منهما بنقطة واحدة في رصيده، ووفاق أجدابيا بنقطة واحدة يستضيف النجمة المتصدر بست نقاط، وبطبرق الصقور المتصدر بست نقاط يواجه نسور مرتوبة بنقطتين في رصيده، وبملعب أمساعد المختار بثلاث نقاط يلتقي الأفريقي درنة بأربع نقاط من فوز وتعادل.

ويتجدد الموعد الخميس مع خمس مباريات بملعب المدينة الظهرة يلتقي الجزيرة، وبملعب الجميل المستقبل يستضيف أبي الأشهر، وبملعب بنينا الوحدة بنغازي يلتقي بنغازي الجديدة، والمروج يستضيف شمال بنغازي، وبملعب أمساعد الأندلس يلتقي القيروان.