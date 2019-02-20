سلة المدينة تواجه اليرموك والوحدة يلتقي الشباب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 20 فبراير 2019, 01:09 مساء
جانب من مباراة سابقة لفريق الأهلي بنغازي في كرة السلة (المركز الإعلامي)

تنطلق، اليوم الأربعاء، بالقاعة الكبرى بطرابلس المرحلة الثالثة للدوري الليبي لكرة السلة بمباراتين اليرموك يلتقي المدينة، ويعقبها لقاء الوحدة والشباب العربي.

والخميس بنفس القاعة ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس دون حضور الجمهور، وكلف بإدارتها طاقم تحكيم من بنغازي يتكون من الثلاثي جلال الورفلي وموسى الأوجلي وإبراهيم البرعصي.
 
والإثنين المقبل بالمجموعة الثانية يستضيف مجمع بنغازي الهلال في مواجهته مع خالد بن الوليد، وبقاعة المرج يستضيف المروج فريق التحدي، والثلاثاء المقبل يشهد كلاسيكو بنغازي بين النصر والأهلي بنغازي دون حضور الجمهور.

الترتيب الموقت قبل المرحلة الثالثة يتصدر المشهد في المجموعة الأولى الأهلي طرابلس بـ20 نقطة، والاتحاد 18، واليرموك 15، والمدينة 14، والشباب 12، والوحدة 11.

والمجموعة الثانية يتصدرها النصر بـ20 نقطة والمروج 18 والأهلي بنغازي 16، والهلال 13، وخالد بن الوليد 12، والتحدي 10 نقاط.

المرحلة الثانية ستكون بنظام التجمع ومن مرحلتين ويتأهل لها أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى من كل مجموعة.

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