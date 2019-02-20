تأجيل مباراة الاتحاد والصباح في دوري اليد

جانب من مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس (المركز الإعلامي بنادي الاتحاد)



أكد رئيس المنطقة الأولى لكرة اليد أحمد حسونة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، أن مباراة الاتحاد والصباح في الجولة الرابعة للدوري، والتي كان مقررًا لها أمس الثلاثاء تأجلت إلى بعد غد الجمعة بسبب انشغال صالة مصراتة.

وفي هذه المجموعة فاز المشعل على الشرطة 20/ 19، وأمس بقاعة الزاوية فاز الأهلي طرابلس على الجزيرة 28/ 20.



وفي سياق متصل تقام غدًا الخميس مباراتان بالمنطقة الرابعة بقاعة المرج، حيث يواجه الكفاح فريق الكرامة، وبالبيضاء الأخضر يلتقي الاستقلال، والجمعة بقاعة البيضاء أيضًا مواجهة بين دارنس والمروج.

يشار إلى أن دوري اليد الليبي من 18 فريقًا موزعين على ثلاث مناطق وتتبارى كل مجموعة من دوري كامل من ذهاب وإياب ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة للمرحلة الثانية، والتي يتكون بنظام التجمع ومن مرحلتين.