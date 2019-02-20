ليبيا تلتقي الجبل الأسود فى متوسطية اليد بعد خسارتين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 20 فبراير 2019, 01:01 مساء
منتخب ليبيا لكرة اليد مواليد 2002 (المركز الإعلامي)

فقد منتخب ليبيا الثلاثاء مباراتيه فى بطولة البحر المتوسط لكرة اليد للناشئين التى تتواصل بمدينة بورسعيد المصرية وخسر أمام رومانيا 12/ 34 وأمام الجزائر  18/ 23.

وفى بقية النتائج فازت فرنسا فى مباراتين على مصر 23/ 16 وعلىإيطاليا 26/ 13 كما فازت مانتنيغرو (الجبل الأسود) فى مبارتين على الجزائر 30/ 13 وعلى تونس 28/ 19 وفازت رومانيا على ليبيا 34/ 12 وعلى السعودية 22/ 21.

وحققت تركيا فوزين على إيطاليا 19/ 16 وعلى المغرب 17/ 14 كما فازت تونس على السعودية 17/ 16 والجزائر على ليبيا 23/ 18 والمغرب على الإمارات 26/ 18.

ويتجدد الموعد الأربعاء مع ست مباريات ليبيا تلتقي مانتنيغرو ومصر تواجه إيطاليا والإمارات تتبارى مع تركيا ورومانيا مع تونس والجزائر تلتقي السعودية والمغرب تواجه فرنسا.

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