ليبيا تلتقي الجبل الأسود فى متوسطية اليد بعد خسارتين

منتخب ليبيا لكرة اليد مواليد 2002 (المركز الإعلامي)

فقد منتخب ليبيا الثلاثاء مباراتيه فى بطولة البحر المتوسط لكرة اليد للناشئين التى تتواصل بمدينة بورسعيد المصرية وخسر أمام رومانيا 12/ 34 وأمام الجزائر 18/ 23.

وفى بقية النتائج فازت فرنسا فى مباراتين على مصر 23/ 16 وعلىإيطاليا 26/ 13 كما فازت مانتنيغرو (الجبل الأسود) فى مبارتين على الجزائر 30/ 13 وعلى تونس 28/ 19 وفازت رومانيا على ليبيا 34/ 12 وعلى السعودية 22/ 21.

وحققت تركيا فوزين على إيطاليا 19/ 16 وعلى المغرب 17/ 14 كما فازت تونس على السعودية 17/ 16 والجزائر على ليبيا 23/ 18 والمغرب على الإمارات 26/ 18.

ويتجدد الموعد الأربعاء مع ست مباريات ليبيا تلتقي مانتنيغرو ومصر تواجه إيطاليا والإمارات تتبارى مع تركيا ورومانيا مع تونس والجزائر تلتقي السعودية والمغرب تواجه فرنسا.