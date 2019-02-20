ليبيا تلتقي الجبل الأسود فى متوسطية اليد بعد خسارتين

فقد منتخب ليبيا الثلاثاء مباراتيه فى بطولة البحر المتوسط لكرة اليد للناشئين التى تتواصل بمدينة بورسعيد المصرية وخسر أمام رومانيا 12/ 34 وأمام الجزائر 18/ 23.
وفى بقية النتائج فازت فرنسا فى مباراتين على مصر 23/ 16 وعلىإيطاليا 26/ 13 كما فازت مانتنيغرو (الجبل الأسود) فى مبارتين على الجزائر 30/ 13 وعلى تونس 28/ 19 وفازت رومانيا على ليبيا 34/ 12 وعلى السعودية 22/ 21.
وحققت تركيا فوزين على إيطاليا 19/ 16 وعلى المغرب 17/ 14 كما فازت تونس على السعودية 17/ 16 والجزائر على ليبيا 23/ 18 والمغرب على الإمارات 26/ 18.
ويتجدد الموعد الأربعاء مع ست مباريات ليبيا تلتقي مانتنيغرو ومصر تواجه إيطاليا والإمارات تتبارى مع تركيا ورومانيا مع تونس والجزائر تلتقي السعودية والمغرب تواجه فرنسا.