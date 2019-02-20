السويحلي يواجه البوليس القطري فى ربع نهائي الطائرة العربية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 20 فبراير 2019, 12:27 مساء
مباراة سابقة في الكرة الطائرة الليبية (المركز الإعلامي)

تأهلت ثمانية فرق للدور ربع النهائي لبطولة الأنديه العربية للكرة الطائرة فى نسختها الـ37 حيث تأهل عن المجموعة الأولى الريان القطري أولًا وثانيًا خبيل اليمني.

وعن المجموعة الثانية تأهل البوليس القطري والسلام العُماني وعن المجموعة الثالثة الترجي التونسي المستضيف والكويت الكويتي وعن المجموعة الرابعة المجمع البترولي الجزائري والسويحلي الليبي.

وتجرى غدًا الخميس لقاءات فى الدور ربع النهائي حيث يلتقي السويحلي الليبي مع البوليس القطري والترجي التونسي يلتقي خبيل اليمني والريان القطري يواجه الكويت الكويتي والمجمع الجزائري يتبارى مع السلام العُماني.

وأقيمت أمس الثلاثاء آخر مباريات المرحلة الأولى وسجلت فوز السويحلى على جباليا الفلسطينى 3/ 0 (25/ 18، 25/ 13، 25/ 17) وفوز السلام العُماني على الشعلة اليمني 3/ 1والمكناسي المغربي على وادى موسي الأردني 3/ 0 والكويت الكويتي على سيدبول اللبناني 3/ 1.

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