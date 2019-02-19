بالصور.. الذهب يطوق أعناق رباعي الأهلي بنغازي

حصد رباعو النادي الأهلي بنغازي أربع ميداليات ذهبية، وواحدة فضية، في اليوم الأول من بطولة ليبيا للقوة البدنية التي انطلقت اليوم وتستمر حتى بعد غدٍ الخميس بمجمع سليمان الضراط وبمشاركة 11 ناديًا .

وحصد الميداليات الذهبية، الرباعون: عمر محمد شبيك في وزن 59، وأشرف الفلاح في وزن 66، ومحمد الإسكندراني في وزن 74، وعمر بالروين في وزن 83، فيما حصل على الميدالية الفضية الرباع وليد قدح في وزن 59، وفقًا لصفحة الأهلي بنغازي على «فيسبوك»

ويشارك في البطولة أندية: الأهلي بنغازي وخالد بن وليد وبوشويرب البيضاء وشباب الجبل شحات والخليج أجدابيا والشموع مصراتة والقادسية بن وليد وخليج سرت والتعاون أجدابيا ونجوم الخليج والمشعل الخمس.

