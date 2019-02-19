يد أهلي طرابلس تجتاز الجزيرة وتواصل الصدارة

نجوم فريق الأهلي طرابلس لكرة اليد يحتفلون بالفوز (صفحة الأهلي)

حقق فريق أهلى طرابلس فوزًا جديدًا في الدوري الممتاز لكرة اليد، بانتصاره اليوم على الجزيرة بنتيجة 28 / 20 في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة، بقاعة الزاوية، وأدارها الحكمان الصيد حبلوص وإسماعيل حبلوص.

بهذا الفوز يرفع الأهلي طرابلس رصيده إلى 12 نقطة ويواصل صدارته للمنطقة الأولى.

وتقام بعد غد ضمن منافسات بالمنطقة الرابعة، مباراتان بقاعة المرج، حيث يلتقي الكفاح مع الكرامة، وبالبيضاء مع الاستقلال، فيما تقام يوم الجمعة المقبل بقاعة البيضاء، مواجهة دارنس مع المروج .

يشار إلى أن دوري كرة اليد الليبي يقام بمشاركة 18 فريقا موزعين على ثلاث مناطق وتتبارى كل مجموعة من دوري كامل «ذهاب وإياب» ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة للمرحلة الثانية التي ستقام بنظام التجمع ومن مرحلتين.

