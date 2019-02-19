الزناد يعلن لليبيين اسم خصمه الجديد وموعد نزاله المرتقب

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 07:30 مساء
الملاكم الليبي مالك الزناد «يمين» في أحد نزالاته (أرشيفية: الإنترنت)

كشف الملاكم الليبي مالك الزناد، عن موعد نزاله المرتقب مع البطل الكوبي البانتيرا، والذي حدد له أن يقام في مالطا.

وكتب الزناد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن نزاله مع البطل الكوبي البانتيرا سيقام يوم 2 مارس المقبل.

يشار إلى أن مالك الزناد، يلعب في وزن 76 كيلو جرام، فاز مطلع الشهر الجاري على نظيره الكاميروني تشامبا، بالضربة القاضية، في النزال الذي استضافته مدينة هامبورج الألمانية، ليحقق بذلك فوزه الـ12 على التوالي منهم 11 فوزًا بالضربة القاضية، ليتأهل إلى بطولة العالم للملاكمة، التي تتبع المجلس العالمي للملاكمة (WBS)، وهي واحدة من أربع منظمات معترف بها من قبل قاعة مشاهير الملاكمة الدولية التي تجيز جولات بطولة الملاكمة العالمية، وفقًا لصفحة «ريميسا».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البعثة الأممية: غسان سلامة ناقش مع حفتر 3 ملفات هامة
ليبيا
موريتانيا تدشن حملة تبرعات لمنتخب «الأمم»
رياضة عالمية
صولة يكشف سبب غياب نشنوش عن المنتخب
رياضة محلية
آمر «الكرامة» من «الشرارة»: الجيش هو الحامي الحصين لقوت الليبيين
ليبيا
كاركاتير حليم - ثورة فبراير والحلم المسروق!
كاريكاتير
بالفيديو: حريق هائل في أبراج جبل عمر بمكة المكرمة (صور)
دولى
دوردة في القاهرة ومنها إلى أوروبا للعلاج
ليبيا
علي عبد اللطيف احميده: هذا هو المطلوب من أطراف الأزمة الليبية.. والتاريخ لا يرحم
ليبيا
المسلاتي: ليبيا بلد غاب عنه حسن التدبير
ليبيا
صحف عربية: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير.. ومعادلة الجنوب
ليبيا
علي زيدان: الملف الأمني مخترق من الميليشيات.. والانتخابات ستنتج برلمانًا أسوأ
ليبيا
غوقة: الفشل الحقيقي بدأ بعد يوليو 2012
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكحول يقتل 40 ألف فرنسي سنويًا