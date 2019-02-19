الزناد يعلن لليبيين اسم خصمه الجديد وموعد نزاله المرتقب

الملاكم الليبي مالك الزناد «يمين» في أحد نزالاته (أرشيفية: الإنترنت)

كشف الملاكم الليبي مالك الزناد، عن موعد نزاله المرتقب مع البطل الكوبي البانتيرا، والذي حدد له أن يقام في مالطا.

وكتب الزناد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن نزاله مع البطل الكوبي البانتيرا سيقام يوم 2 مارس المقبل.

يشار إلى أن مالك الزناد، يلعب في وزن 76 كيلو جرام، فاز مطلع الشهر الجاري على نظيره الكاميروني تشامبا، بالضربة القاضية، في النزال الذي استضافته مدينة هامبورج الألمانية، ليحقق بذلك فوزه الـ12 على التوالي منهم 11 فوزًا بالضربة القاضية، ليتأهل إلى بطولة العالم للملاكمة، التي تتبع المجلس العالمي للملاكمة (WBS)، وهي واحدة من أربع منظمات معترف بها من قبل قاعة مشاهير الملاكمة الدولية التي تجيز جولات بطولة الملاكمة العالمية، وفقًا لصفحة «ريميسا».

