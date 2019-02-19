محليو «فرسان المتوسط» يخسرون تجربة الأفريقي

من تدريبات المنتخب الكروي الأول في معسكره التونسي (صفحة اتحاد الكرة)

خسر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مباراته الودية الأولى ضمن معسكره المقام بتونس، أمام فريق الأفريقي، بهدف واحد من ركلة جزاء في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

وخاض الجهاز الفني للمنتخب المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب الشازلي زويتن التونسي، بلاعبين محليين بغرض الوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية قبل المواجهة المرتقبة أمام جنوب أفريقيا في 24 مارس المقبل، التي لا تقبل سوى الفوز للفرسان من أجل التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا «مصر 2019».

ودخل المنتخب الوطني اللقاء بتشكيل ضم:حراسة المرمى عبدالجواد رزق، وخط الدفاع المكون من أحمد التربي والمعتصم صبو والترهوني وعبدالعزيز بالريش، وخط الوسط الذي قاده الشامخ العبيدي وإمحمد مفتاح وسالم عبلو وخالد مجدي ومفتاح طقطق، فيما جاء في خط الهجوم معتز المهدي.

