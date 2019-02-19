الهلال يلتقي الشرارة والشرطة يواجه الجمارك في دوري الدرجة الأولى الليبي

جانب من إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

تنطلق، اليوم الثلاثاء، الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم، بمباراتين، فعلى ملعب سبها، يواجه الشرارة المتصدر بست نقاط من فوزين متتاليين الهلال بثلاث نقاط.

وبملعب المدينة بطرابلس تجرى مواجهة ساخنة بين الجمارك المتصدر بست نقاط مع الشرطة بنقطة واحدة.

وغدًا الأربعاء ستقام 10 مباريات بملعب سبها، يواجه النهضة نظيره المهدية، والقرضابية يلتقي على ملعبه الأمل أوباري، وترهونة يستضيف وفاق أجدابيا.

وبملعب الزاوية أساريا يلتقي الترسانة، وبملعب نادي المدينة المجد يلتقي النصر زليتن، وبملعب السويحلي بمصراتة التصدي يستضيف الملعب الليبي، وبملعب بنينا الطيران يلتقي نجوم بنغازي، ووفاق أجدابيا يستضيف النجمة، وبطبرق الصقور يواجه نسور مرتوبة، وبملعب أمساعد المختار يلتقي الأفريقي درنة.

أما الخميس، فعلى ملعب المدينة يلتقي الظهرة مع الجزيرة، وبملعب الجميل المستقبل يستضيف أبي الأشهر، وبملعب بنينا الوحدة بنغازي يلتقي بنغازي الجديدة، والمروج يستضيف شمال بنغازي، وبملعب أمساعد الأندلس يلتقي القيروان.