ليبيا تواجه الجزائر ورومانيا في متوسطية اليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 02:53 مساء

انطلقت، أمس الإثنين، بمدينة بورسعيد المصرية بطولة البحر المتوسط لكرة اليد للناشئين تحت 17 عامًا بمشاركة 22 منتخبًا، وُزِّعت على مجموعتين، ضمت الأولى منتخبات ليبيا وتونس والجزائر ورومانيا والسعودية ومنتغرو (الجبل الأسود) وتشكلت المجموعة الثانية من مصر والإمارات والمغرب وإيطاليا وفرنسا وتركيا.

في المجموعة الأولى فازت تونس على ليبيا 33/ 12 ورومانيا على الجزائر 23/ 8 والسعودية على ليبيا 33/ 18 ومنتغرو على السعودية 23/ 17 وتونس على الجزائر 26/ 22 ومنتنغرو على رومانيا 27/ 23.
 
وفي المجموعة الثانية فازت مصر على تركيا 27/ 13 وإيطاليا على المغرب 20/ 15 وفرنسا على الإمارات 37/ 8 ومصر على المغرب 22/ 15 وفرنسا على تركيا 27/ 24 وإيطاليا على الإمارات 34/ 13.
 
وتقام سبع مباريات اليوم الثلاثاء ففي المجموعه الأولى تلتقي ليبيا مع رومانيا والجزائر تواجه الجبل الأسود وتونس تتبارى مع السعودية والجزائر تلتقى ليبيا وفى المجموعه الثانيه مصر تواجه الامارات وايطاليا تلتقى فرنسا والمغرب تتبارى مع تركيا.

منتخبات السعودية والامارات ورومانيا تشارك  فى البطوله كضيوف شرف.

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