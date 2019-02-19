يد الاتحاد تلتقي الصباح والأهلي طرابلس يواجه الجزيرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 02:38 مساء
جانب من منافسات كرة اليد الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد، اليوم الثلاثاء، مع مباراتين ضمن الجولة الثالثة للدوري الليبي لكرة اليد عن المنطقة الأولى بقاعة مصراتة، الاتحاد يلتقي الصباح، وبقاعة الزاوية الأهلي طرابلس يتبارى مع الجزيرة، وسبق وفاز في المجموعة المشعل على الشرطة 20/ 19.

وتقام الخميس مباراتان بقاعة المرج، الكفاح يواجه الكرامة، وبالبيضاء الأخضر يلتقي الاستقلال، والجمعة بقاعة البيضاء أيضًا مواجهة بين دارنس والمروج.

دوري اليد الليبي يقام من 18 فريقًا موزعين على ثلاث مناطق، وتتبارى كل مجموعة من دوري كامل من ذهاب وإياب، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة للمرحلة الثانية، والتي يتكون بنظام التجمع ومن مرحلتين.

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