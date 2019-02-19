تحذير في الوحدة الليبي من تشريد 260 رياضيًا

أعرب مسؤول الألعاب الجماعية بنادي الوحدة، أنور الشريف، عن انزعاجه من الوضع المالي الصعب الذي يمر به النادي، مؤكدًا أنه قد يغلق أبوابه فى أي لحظة رغم عمره الطويل.

وقال الشريف في تصريح إلى «راديو الساعة»، الإثنين، إن «الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة أحد فرق الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم عاجز عن توفير ثلاثة آلاف دينار إيجار ملعب مباراة في الدوري، وهو مبلغ زهيد لنادٍ بحجم الوحدة».

وأكمل «180 رياضيًا في كرة القدم مصيرهم مهدد، و80 رياضيًا في كرة السلة كذلك، لذا أدعو الدولة للنظر في مصير الأندية، فقد سبق وخصص للنادي دعم بقيمة 750 ألف دينار ولم يصرف له حتى الآن».