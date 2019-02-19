لاعب المنتخب السابق يضع يده على جرح الكرة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 02:34 مساء
اللاعب السابق في المنتخب الليبي عبدالله الشريف (أرشيفية : الإنترنت)

أعرب اللاعب السابق في المنتخب الوطني الليبي لكرة القدم، عبدالله الشريف، عن تأسفه للمستوى الحالي للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم الذي يعاني ضعفًا في مستواه الفني.

وأرجع الشريف خلال تصريحاته الخاصة إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، السبب الرئيسي إلى الملاعب السيئة، وأكد أن مشاكل الرياضة في ليبيا راجعة إلى عدم وجود بعض الأشخاص المناسبين في بعض الأماكن، مؤكدًا أن هناك مَن قفز لمجالات ليس أهلاً لها.
 
كما أن الأشياء الإيجابية التي تبشر بخير هي خطوات الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق في صيانة الملاعب.

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