السويحلي يلتقي جباليا الفلسطيني في عربية الطائرة

منافسات من الكرة الطائرة الليبية بمشاركة السويحلي (المركز الإعلامي)

يلتقي فريق السويحلي ممثل الكرة الطائرة الليبية، اليوم الثلاثاء، نظيرة جباليا الفلسطيني في الجولة الخامسة لبطولة الأندية العربية التي تتواصل هذه الأيام بتونس.

وفي بقية مباريات اليوم يلتقي صحار العُماني مع الشعلة اليمني، ومجمع البترول الجزائري مع الاتحاد السعودي، والسلام العُماني يتبارى مع وادي موسى الأردني، والكويت الكويتي مع سبيد بول اللبناني.

وفي الجولة الرابعة أمس الإثنين سجلت النتائج فوز الترجي التونسي على الكويت الكويتي 3 /0، والشرطة القطري على الهلال السعودي 3 / 0، والسلام العُماني على وادي موسى 3 /0، وغاز الجنوب العراقي على الاتحاد السعودي 3 / 2، وسيدبول اللبناني على الشعلة اليمني 3 / 0، والمجمع البترولي الجزائري على جباليا الفلسطيني 3 / 0.

السويحلي خضع للراحة أمس، وفي رصيده ست نقاط من ثلاث مباريات.