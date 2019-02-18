يد المشعل تفوز على الشرطة

فاز فريق المشعل على الشرطة بفارق هدف واحد «20 - 19» فى المباراة التى جمعتهما بقاعة مصراتة ضمن الجولة الثالثه للدوري الليبي لكرة اليد «المنطقة الأولى» وبإدارة الحكمين توفيق بعيو ومحمد باتو.

وضمن هذه المجموعه تقام غد الثلاثاء مباراتان بقاعة مصراتة الصباح يستضيف الاتحاد وبقاعة الزاوية اهلي طرابلس. يواجه الجزيرة .

وفي المنطقة الرابعة تقام الخميس القادم مباراتان بقاعة المرج الكفاح يواجه الكرامة وبالبيضاء الاخضر يلتقي الاستقلال والجمعة بقاعة البيضاء أيضا مواجهة بين دارنس والمروج .

يشار إلى أن دوري اليد الليبي من 18 فريقا موزعة على ثلاث مناطق وتتبارى كل مجموعة من دوري كامل من ذهاب وإياب ويتاهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة للمرحلة الثانية .والتي يتكون بنظام التجمع ومن مرحلتين

