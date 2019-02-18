نساء بنغازي يحتفلن ببطولتهن الرياضية الأولى

احتفلت الفرق النسائية ببنغازي ببطولتها الرياضية الأولى من خلال حفل تتويج الفائزات في دوري الشهيدة سلوى بوقعيقيص للكرة الطائرة الذي احتضنته قاعة سليمان الضراط.

وتوج فريق الهلال الأحمر بلقب البطولة، بينما حل في المركز الثاني فريق منظمة أساطير أما الترتيب الثالث فقد تحصل عليه فريق مكتب الثقافة والإعلام ببنغازي.

يشار إلى أن اللجنة المنظمة للبطولة كرمت كل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة الرياضية التي أقيمت في قاعة بنغازي للمناسبات، وشهدت فقرات استعراضية للأطفال كما حظي بحضور كبير من سيدات بنغازي إضافة إلى عدد من المسؤولين في المدينة.

