صولة يكشف سبب غياب نشنوش عن المنتخب

الحارس الدولي محمد نشنوش

أكد المدير الإداري للمنتخب الليبي الأول لكرة القدم، سالم صولة، أن «فرسان المتوسط» سيخوض مباراة ودية ثانية، يوم الجمعة المقبل، «لم يحدد طرفها بعد» عقب المباراة المقررة غدًا أمام الأفريقي.

وقال صولة، في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة الليبي، «المعسكر الذي بدأ السبت الماضي سيستمر لمدة أسبوع يخوض خلاله الفريق تدريبات على فترتين صباحية ومسائية، وأن ظروف عائلية منعت حارس أهلي طرابلس محمد نشنوش من حضور المعسكر الذي يضم 23 لاعبًا.»

وأضاف صولة في الفيديو المسجل على صفحة اتحاد الكرة: «المباراتان الوديتان اللتان سيخوضهما المنتخب، سيضع بعدهما الجهاز الفني، يده، على التشكيل الأساسي للفريق أمام جنوب أفريقيا».

ويستعد المنتخب الوطني، لمباراة فاصلة أمام جنوب أفريقيا، يوم 23 مارس المقبل بتونس، في الجولة الأخيرة للمجموعة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر، وسيلعب المنتخب الليبي المباراة بفرصة الفوز فقط ليتأهل إلى نهائيات البطولة، حيث يملك سبع نقاط في المركز الثالث بعد جنوب أفريقيا صاحب التسع نقاط في المرطز الثاني، فيما ضمن منتخب نيجيريا التأهل بعشر نقاط وله مباراة مع سيشل المتذيل بنقطة واحدة.

