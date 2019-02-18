بالصور.. الشلماني يحل مشكلات المنتخب الأولمبي في إجتماع تونس

رئيس اتحاد الكرة عبدالحكيم الشلماني، أثناء لقاءه بلاعبي المنتخب الأولمبي (صفحة اتحاد الكرة)

طالب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، لاعبي المنتخب الأولمبي، بضرورة الانضباط داخل وخارج الملعب، وبذل أقصى جهد أمام المنتخب النيجيري لتحقيق فوزًا مريحًا يسهل المهمة في لقاء الإياب بنيجيريا.

جاء ذلك خلال اجتماع الشلماني ببعثة المنتخب الأولمبي الذي يعسكر حاليًا بتونس، استعدادًا لخوص مواجهة نيجيريا في التاسع من مارس المقبل ضمن التصفيات الأفريقية الأولى قبل المجمعة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وقالت صفحة اتحاد الكرة على «فيس بوك»، إن رئيس اتحاد الكرة، حث لاعبي المنتخب الوطني الأولمبي، على ضرورة الالتزام من أجل فرض الانطباع الأمثل للاعب الليبي.

من جانبه قال الشلماني: «إنها جلسة مثمرة للغاية، قمنا فيها بتذليل كافة العقبات وحل جميع المشكلات التي يعاني منها المنتخب الأولمبي، ونبحث حاليًا إقامة دورى للرديف بالفترة المقبلة من أجل تجهيز هؤلاء الشباب، وأتمنى من الأندية أن تساعدنا في ذلك».

ويقيم المنتخب الأولمبي بقيادة المدير الفني رشا عطيه، معسكر إعدادي بتونس، ضم فيه 25 لاعبًا، وهم: «رضوان عبد الحميد وإسلام يحيى، ومراد الوحيشي، وصلاح فكرون، وأحمد العبار، وسند الشوشان، وعادل الزوي، وطاهر عامر، وأيوب المبروك، ومحمد لاجنف، ومعاذ العمامي، ومحمد التاغوري، وأسامة البدوي، وعياد الله عبد الرحمن، ومحمد جدور، وخميس أبو القاسم، ومعاذ عيسى، وأيمن أحريبش، ومؤيد الرياني، وسفيان رجب، ومحمد التاورغي، وطه الشريف، ومحمد الغنيمي، وعلاء القجدار، وبالقاسم الحاج».

