المشعل يواجه الشرطة في دوري اليد

مباراة لفريق كرة اليد بنادي الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)

تنطلق، اليوم الإثنين، بقاعة مصراتة الجولة الرابعة للدوري الليبي لكرة اليد عن المنطقة الأولى، حيث يلتقي الشرطة مع المشعل.

وفي نفس المجموعة تقام، الثلاثاء، مباراتان بقاعة مصراتة الصباح يستضيف الاتحاد، وبقاعة الزاوية الأهلي طرابلس يواجه الجزيرة.

وتقام الخميس مباراتان بقاعة المرج، الكفاح يواجه الكرامة، وبالبيضاء الأخضر يلتقي الاستقلال، والجمعة بقاعة البيضاء أيضًا مواجهة بين دارنس والمروج.

يشار إلى أن دوري اليد الليبي يتكون من 18 فريقًا موزعة على ثلاث مناطق وتتبارى كل مجموعة من دوري كامل من ذهاب وإياب ويتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة للمرحلة الثانية، التي تتكون بنظام التجمع ومن مرحلتين.