17 مباراة في الجولة الثالثة بدوري الدرجة الأولى الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 18 فبراير 2019, 03:48 مساء
مباراة سابقة لفريق الأندلس في الدوري (المركز الإعلامي)

تنطلق غدًا الثلاثاء الجولة الثالثة لمسابقة الدرجة الأولى لكرة القدم التي تتضمن 17 مباراة بالمجموعات الخمس، حيث يلتقي الثلاثاء بملعب سبها الشرارة مع الهلال، وبملعب المدينة يلتقي الشرطة والجمارك.

ويشهد الأربعاء 10 مباريات بملعب سبها، مواجهة بين النهضة والمهدية، والقرضابية يلتقي على ملعبه الأمل أوباري، وترهونة يستضيف وفاق أجدابيا.

وبملعب الزاوية أساريا يلتقي الترسانة، وبملعب نادي المدينة المجد يلتقي النصر زليتن، وبملعب السويحلي بمصراتة التصدي يستضيف الملعب الليبي، وبملعب بنينا الطيران يلتقي نجوم بنغازي، ووفاق أجدابيا يستضيف النجمة، وبطبرق الصقور يواجه نسور مرتوبة، وبملعب أمساعد المختار يلتقي الأفريقي درنة.

أما الخميس فيشهد ملعب المدينة لقاء الظهرة مع الجزيرة، وبملعب الجميل المستقبل يستضيف أبي الأشهر، وبملعب بنينا الوحدة بنغازي يلتقي بنغازي الجديدة، والمروج يستضيف شمال بنغازي، وبملعب أمساعد الأندلس يلتقي القيروان.

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