المدينة واليرموك يفتتحان المرحلة الثالثة من دوري السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 18 فبراير 2019, 11:57 صباحا
جانب من منافسات كرة السلة الليبية بمشاركة الأهلي طرابلس (المركز الإعلامي)

تنطلق الأربعاء بالقاعة الكبرى بطرابلس المرحلة الثالثة للدوري الليبي لكرة السلة بمباراتين، اليرموك يلتقي المدينة ويعقبها لقاء الوحدة والشباب العربي.

والخميس بنفس القاعة ديربي العاصمة بين الاتحاد والأهلي طرابلس دون حضور الجمهور.

الإثنين (25 فبراير) الهلال يلتقي خالد بن الوليد بمجمع بنغازي، والمروج يستضيف التحدي، بينما الثلاثاء يشهد كلاسكو بنغازي بين النصر والأهلي بنغازي دون حضور الجمهور.

ترتيب المجموعة الأولى يتصدرها الأهلي طرابلس بـ20 نقطة، والاتحاد 18، واليرموك 15، والمدينة 14، والشباب 12، والوحدة 11.

المجموعة الثانية يتصدرها النصر بـ20 نقطة، والمروج 18، والأهلي بنغازي 16، والهلال 13، وخالد بن الوليد 12، والتحدي 10 نقاط.

المرحلة الثانية ستكون بنظام التجمع ومن مرحلتين، ويتأهل لها أصحاب التراتيب الثلاثة الأولى من كل مجموعة.

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