باني يكشف كواليس معسكر تونس و«حكاية 12 و12»

من تدريبات المنتخب الليبي في مهسكر تونس (صفحة اتحاد الكرة)

كشف مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، أبوبكر باني، عن مخطط جهازه الفني في لقاء فريق الأفريقي، وديًا، بعد غدٍ ضمن معسكر المنتخب الليبي المقام حاليًا كاستعداد أولي لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا في أخر جولات المجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا «مصر 2019».

وقال باني: «الهدف من معسكر تونس هو اختبار عدد من اللاعبين المحليين الجدد لتدعيم صفوف المنتخب قبل المواجهة الأفريقية المرتقبة أمام الأولاد»، وفقًا ل«صفحة ريميسا».

وأضاف باني: «ننوي إشراك 22 لاعبًا «12 في كل شوط» خلال مباراة المنتخب الودية أمام فريق الأفريقي التونسي يوم الثلاثاء المقبل، لتجربة جميع اللاعبين وزيادة الانسجام بينهم».

وقال باني: «المنتخب سيخوض معسكرًا أخر قبل مواجهة جنوب أفريقيا مباشرة».

يشار إلى أن المنتخب الليبي سيستضيف نظيره جنوب أفريقيا في تونس أحد أيام 22-24 من شهر مارس المقبل، ولا بديل أمامه سوى الفوز على جنوب أفريقيا لرفع رصيده النقطي إلى 10 ويتأهل مع نيجيريا الضامن للتأهل برصيد 10 نقاط، فيما يملك منتخب جنوب أفريقيا تسع نقاط.

