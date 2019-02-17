تعرف على منافسات الجولة الثالثة لدوري الأولى

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 فبراير 2019, 09:06 مساء
من إحدى مباريات دوري الأولى الليبي (أرشيفية، الإنترنت)

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، إقامة منافسات الجولة الثالثة بدوري الدرجة الأولى، خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، المقبلين.

ونشرت لجنة المسابقات جدول المباريات على النحو التالي: فعلى صعيد منافسات المجموعة الأولى، يلتقي الهلال سبها مع الشرارة والمهدية مع النهضة والقرضابية مع الأمل بأوباري,

وفي المجموعة الثانية يتبارى أساريا مع الترسانة والمجد مع النصر زليتن وترهونة مع الوفاق صبراته.

وعلى جانب المجموعة الثالثة، يلتقي فريق الجمارك مع الشرطة، وتستضيف فرق التصدي والمستقبل والظهرة، نظيراتها الملعب الليبي وأبي الأشهر والجزيرة.

وعلى صعيد المجموعة الرابعة، يستضيف فريق الوفاق أجدابيا، نظيره النجمة ، ويلتقي فريق الطيران بنجوم بنغازي، والوحدة العربية يلاقي بنغازي الجديدة، ويحل شمال بنغازي ضيفًا على المروج.

وبالمجموعة الخامسة، يواجه الأندلس منافسه القيروان ويلتقي الصقور مع نسور مرتوبة، وأخيرًا يتواجه فريق المختار طبرق مع الأفريقي.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المسلاتي: ليبيا بلد غاب عنه حسن التدبير
ليبيا
صحف عربية: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير.. ومعادلة الجنوب
ليبيا
علي زيدان: الملف الأمني مخترق من الميليشيات.. والانتخابات ستنتج برلمانًا أسوأ
ليبيا
غوقة: الفشل الحقيقي بدأ بعد يوليو 2012
ليبيا
فرنسا تزود خفر السواحل الليبي بـ6 زوارق دورية في يونيو المقبل
ليبيا
ماذا قال عبدالجليل عن مقتل عبدالفتاح يونس ودور قطر وأميركا في «17 فبراير»؟
ليبيا
عادل الحاسي لـ«الوسط»: دخلنا مرحلة أن نكون أولا نكون
ليبيا
على غرار زويدي.. ما هي فرص المرأة التونسية للوصول للرئاسة هذا العام؟
عربى
محمود جبريل يتذكر: فتحنا «الشكارة» بالمقلوب وندفع الثمن حاليا
ليبيا
«بيزنس» تهريب الوقود في قبضة العدالة
ليبيا
يحدث في ليبيا.. قاطرات دون سكك حديدية!
ليبيا
كيف ترى 17 فبراير؟
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: بيع سيارة «ألفا روميو» بسعر خيالي