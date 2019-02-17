تعرف على منافسات الجولة الثالثة لدوري الأولى

من إحدى مباريات دوري الأولى الليبي (أرشيفية، الإنترنت)

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، إقامة منافسات الجولة الثالثة بدوري الدرجة الأولى، خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، المقبلين.

ونشرت لجنة المسابقات جدول المباريات على النحو التالي: فعلى صعيد منافسات المجموعة الأولى، يلتقي الهلال سبها مع الشرارة والمهدية مع النهضة والقرضابية مع الأمل بأوباري,

وفي المجموعة الثانية يتبارى أساريا مع الترسانة والمجد مع النصر زليتن وترهونة مع الوفاق صبراته.

وعلى جانب المجموعة الثالثة، يلتقي فريق الجمارك مع الشرطة، وتستضيف فرق التصدي والمستقبل والظهرة، نظيراتها الملعب الليبي وأبي الأشهر والجزيرة.

وعلى صعيد المجموعة الرابعة، يستضيف فريق الوفاق أجدابيا، نظيره النجمة ، ويلتقي فريق الطيران بنجوم بنغازي، والوحدة العربية يلاقي بنغازي الجديدة، ويحل شمال بنغازي ضيفًا على المروج.

وبالمجموعة الخامسة، يواجه الأندلس منافسه القيروان ويلتقي الصقور مع نسور مرتوبة، وأخيرًا يتواجه فريق المختار طبرق مع الأفريقي.

