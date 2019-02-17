بالصور.. وحدات تدريبية متنوعة للأولمبي الليبي في تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 فبراير 2019, 06:57 مساء
من تدريبات المنتخب الأولمبي في معسكر تونس (صفحة اتحاد الكرة)

قبل ثلاثة أسابيع من المباراة المرتقبة التي ستجمع المنتخب الأولمبي الليبي ونظيره النيجيري، في ذهاب تصفيات أفريقيا «الأولى» المؤهلة لأولمبياد اليابان 2020، يواصل المنتخب الوطني بقيادة مديره الفني رضا عطية، تدريباته في المعسكر المقام بتونس ويمتد حتى موعد المباراة في التاسع من مارس المقبل بتونس.

وينخرط 25 لاعبًا في المعسكر المقام على أرضية الملعب البلدي (بأكودة) بولاية سوسة، ويجري الجهاز الفني التدريب على حصتين «صباحية ومسائية»، يوزع بينهما الوحدات الفنية والبدنية، بهدف الوصول إلى المستوى التنافسي القادر على مجابهة نيجيريا، سواء في الذهاب بتونس أو الإياب المقرر له في الفترة ما بين 18 إلى 26 مارس المقبل بنيجيريا.

وسيتأهل الفريق الفائز من مجموع المباراتين إلى البطولة المجمعة التي ستقام بمصر لتحديد الفرق الأفريقية المتأهل للأولمبياد.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي في معسكر تونس: «رضوان عبد الحميد وإسلام يحيى، ومراد الوحيشي، وصلاح فكرون، وأحمد العبار، وسند الشوشان، وعادل الزوي، وطاهر عامر، وأيوب المبروك، ومحمد لاجنف، ومعاذ العمامي، ومحمد التاغوري، وأسامة البدوي، وعياد الله عبد الرحمن، ومحمد جدور، وخميس أبو القاسم، ومعاذ عيسى، وأيمن أحريبش، ومؤيد الرياني، وسفيان رجب، ومحمد التاورغي، وطه الشريف، ومحمد الغنيمي، وعلاء القجدار، وبالقاسم الحاج».
 

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