بالصور: النقابة العامة الوطنية للصحفيين الليبيين تعقد اجتماعها التأسيسي الثالث

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الأحد 17 فبراير 2019, 02:26 مساء
جانب من جلسة النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين (المركز الإعلامي)

عقدت النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين مساء أمس السبت اجتماعها التأسيسي الثالث بمدينة بنغازي، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين.

وعرض رئيس اللجنة التأسيسية للنقابة الوطنية للصحفيين الليبيين، المهندس عمر الجطلاوي، بنود جدول الأعمال، حيث تضمن البند الأول عرض تقرير رئيس اللجنة التأسيسية عن الفترة الماضية، فيما تضمن البند الثاني عرض مشروع النظام الأساسي والتصويت عليه للاعتماد.

وتولى الأمين العام للنقابة الإعلامي نصر المهدوي قراءة مشروع النظام الأساسي الذي احتوى على أربعة أبواب وإحدى وثلاثين مادة على الحاضرين، حيث تمت مناقشة وتعديل بعض المواد، وفي ختام الاجتماع تم التصويت على مشروع النظام الأساسي واعتماده.

جانب من جلسة النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين (المركز الإعلامي)
جانب من جلسة النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين (المركز الإعلامي)
جانب من جلسة النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين (المركز الإعلامي)
جانب من جلسة النقابة الوطنية للصحفيين الليبيين (المركز الإعلامي)
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