بالصور: بدء تجمع لاعبى مواليد 2004 بالمنطقة الجنوبية

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | الأحد 17 فبراير 2019, 12:43 مساء
تجمع لاعبي كرة القدم مواليد العام 2004 بالمنطقة الجنوبية (المركز الإعلامي)

بدأ، السبت، تجمع لاعبي كرة القدم مواليد العام 2004 بالمنطقة الجنوبية، وذلك بملعب نادي القرضابية بسبها، تحت إشراف الاتحاد الفرعي بالمنطقة الجنوبية، وبحضور وإشراف الطاقم الفني والإداري للمنتخب بقيادة المدرب محمد العنقار والإداريين عبدالمنعم تركمان ومحمد العجيلى، وذلك من أجل اختيار وانتقاء أبرز المواهب لمنتخب الناشئين لكرة القدم.

وتستعد كرة القدم الليبية لاستقبال عدة مناسبات على مختلف المستويات، لذا قررت الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني تقديم الدعم المعنوي والمادي عبر برنامج كامل لدعم المنتخب الأول والأولمبي والتكفل بمعسكر المنتخب في تونس الحالي.

يأتي هذا قبل موعد المباراة المقبلة مع جنوب إفريقيا ضمن ختام تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة نحو بطولة الأمم، وكذلك القيام بالنقل المجاني لآلاف المشجعين إلى مدينة صفاقس التونسية مكان المباراة.

كما ستتم تغطية مصاريف ومعسكر المنتخب الأولمبي قبل مواجهة نيجيريا في التصفيات الأولمبية، وذلك في سياق خطة جديدة تهدف للاهتمام والدعم المالي المباشر لمنتخبات كرة القدم من الهيئة مباشرة.

تجمع لاعبي كرة القدم مواليد العام 2004 بالمنطقة الجنوبية (المركز الإعلامي)
تجمع لاعبي كرة القدم مواليد العام 2004 بالمنطقة الجنوبية (المركز الإعلامي)
تجمع لاعبي كرة القدم مواليد العام 2004 بالمنطقة الجنوبية (المركز الإعلامي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صحف عربية: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير.. ومعادلة الجنوب
ليبيا
علي زيدان: الملف الأمني مخترق من الميليشيات.. والانتخابات ستنتج برلمانًا أسوأ
ليبيا
غوقة: الفشل الحقيقي بدأ بعد يوليو 2012
ليبيا
فرنسا تزود خفر السواحل الليبي بـ6 زوارق دورية في يونيو المقبل
ليبيا
ماذا قال عبدالجليل عن مقتل عبدالفتاح يونس ودور قطر وأميركا في «17 فبراير»؟
ليبيا
عادل الحاسي لـ«الوسط»: دخلنا مرحلة أن نكون أولا نكون
ليبيا
على غرار زويدي.. ما هي فرص المرأة التونسية للوصول للرئاسة هذا العام؟
عربى
محمود جبريل يتذكر: فتحنا «الشكارة» بالمقلوب وندفع الثمن حاليا
ليبيا
«بيزنس» تهريب الوقود في قبضة العدالة
ليبيا
يحدث في ليبيا.. قاطرات دون سكك حديدية!
ليبيا
كيف ترى 17 فبراير؟
ليبيا
عدوى الانقسام تصيب حملات مقاطعة السلع
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: بيع سيارة «ألفا روميو» بسعر خيالي