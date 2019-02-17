بالصور: بدء تجمع لاعبى مواليد 2004 بالمنطقة الجنوبية

تجمع لاعبي كرة القدم مواليد العام 2004 بالمنطقة الجنوبية (المركز الإعلامي)

بدأ، السبت، تجمع لاعبي كرة القدم مواليد العام 2004 بالمنطقة الجنوبية، وذلك بملعب نادي القرضابية بسبها، تحت إشراف الاتحاد الفرعي بالمنطقة الجنوبية، وبحضور وإشراف الطاقم الفني والإداري للمنتخب بقيادة المدرب محمد العنقار والإداريين عبدالمنعم تركمان ومحمد العجيلى، وذلك من أجل اختيار وانتقاء أبرز المواهب لمنتخب الناشئين لكرة القدم.

وتستعد كرة القدم الليبية لاستقبال عدة مناسبات على مختلف المستويات، لذا قررت الهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني تقديم الدعم المعنوي والمادي عبر برنامج كامل لدعم المنتخب الأول والأولمبي والتكفل بمعسكر المنتخب في تونس الحالي.

يأتي هذا قبل موعد المباراة المقبلة مع جنوب إفريقيا ضمن ختام تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة نحو بطولة الأمم، وكذلك القيام بالنقل المجاني لآلاف المشجعين إلى مدينة صفاقس التونسية مكان المباراة.

كما ستتم تغطية مصاريف ومعسكر المنتخب الأولمبي قبل مواجهة نيجيريا في التصفيات الأولمبية، وذلك في سياق خطة جديدة تهدف للاهتمام والدعم المالي المباشر لمنتخبات كرة القدم من الهيئة مباشرة.

تجمع لاعبي كرة القدم مواليد العام 2004 بالمنطقة الجنوبية (المركز الإعلامي)

تجمع لاعبي كرة القدم مواليد العام 2004 بالمنطقة الجنوبية (المركز الإعلامي)

تجمع لاعبي كرة القدم مواليد العام 2004 بالمنطقة الجنوبية (المركز الإعلامي)