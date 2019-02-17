الأولمبية الليبية تغلق ميزانية 2018 وتفتح اتفاقية مع مدريد

جانب من اجتماع اللجنة الأولمبية الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اجتماعًا موسعًا بمقر اللجنة بطرابلس، السبت، نوقشت فيه جملة من المواضيع من بينها التصديق على الحساب الختامي للعام 2018 والبرنامج الداخلي 2019، الذي يتضمن عديد الدورات في مختلف المناطق وتنظيم الموتمر العلمي للرياضة بالتنسيق والتعاون مع هيئة الشباب والرياضة.

كما نوقشت المشاركات الخارجية، ومن بينها الألعاب الشاطئية بدولة الرأس الأخضر في يونيو المقبل والمؤهلة للألعاب الأولمبية الشاطئية التي تستضيفها مدينة سانت ديالو الأميركيه.

المشاركة الليبية ستكون في ست ألعاب (التجديف والشراع وكرة القدم وألعاب القوى والطائرة الشاطئية واليد الشاطئية) وأيضًا المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية ودورة الألعاب الأفريقية بالمغرب في أغسطس المقبل، كما نوقشت الاتفاقية التي ستبرمها الأولمبية الليبية مع نظيرتها الإسبانية بمدريد 27 فبراير الجاري، كما تم الاتفاق على تحديد موعد لاجتماع الجمعية العمومية للأولمبية الليبية في 30 مارس المقبل.