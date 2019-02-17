طائرة السويحلي تتعثر أمام مجمع البترول الجزائري في عربية الأندية

طائرة السويحلي تواصل الصدارة (المركز الإعلامي)

فقد السويحلي مباراته أمام المجمع البترولي الجزائري بثلاثة أشواط مقابل شوط (25/ 22، 25/ 20، 18/ 25، 25/ 21) في الجولة الثانية لبطولة الأندية العربية للكرة الطائرة الـ37 التي تتواصل بتونس.

وفي بقية النتائج المسجلة، أمس السبت، فاز الريان القطري على سنجل الفلسطيني «3-0» والسلام العماني على الهلال السعودي «3-1» وسبيد بول اللبناني على صحار العماني «3-0» والشرطة القطري على المكناسي المغربي «3-0» وغاز الجنوب العراقي على جباليا الفلسطيني «3-0» والترجي التونسي على الشعلة اليمني «3-0».

ويتجدد الموعد اليوم الأحد مع سبع مباريات السويحلي الليبي يلتقي الاتحاد السعودي وصحار العُماني يلتقي الكويت الكويتي والريان القطري مع خبيل اليمني والشرطة القطري مع وادي موسى الأردني والترجي التونسي مع سبيد بول اللبناني والهلال السعودي مع المكناسي المغربي وغاز الجنوب العراقي مع المجمع البترولي الجزائري.