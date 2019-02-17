عقوبات وغرامات مالية في الدوري الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 17 فبراير 2019, 12:22 مساء
جانب من مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم (أرشيفية : الإنترنت)

صدر عن لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم قرارًا بمعاقبة عدد من الفرق بغرامات مالية مع إيقاف عدد من الرياضيين، من بينها إيقاف لاعب نسور مرتوبة لمباراة واحدة وإيقاف لاعب الشرارة أحمد صنبور مباراتين متتاليتين مع غرامة 1000 دينار.

كما تم إيقاف لاعب أبي الأشهر هشام محمد حسين ثلاث مباريات وغرامة 1000 دينار، وإيقاف لاعب المستقبل محمد أرحومة ثلاث مباريات متتالية مع غرامة 1500 دينار، ومعاقبة نادي النجمة بغرامة مالية قدرها 1000 دينار.

كما شملت العقوبات معاقبة نادي الملعب الليبي بغرامة مالية قدرها 1000 دينار، ومعاقبة نادي المستقبل بغرامة مالية قدرها 5000 دينار مع اعتبارة خاسرًا مباراته أمام التصدي بهدفين.

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