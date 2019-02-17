40 هدفًا في دوري الدرجة الأولى الليبي

جانب من إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

شهدت الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة القدم اهتزاز الشباك 40 مرة في 15 مباراة، ففي المجموعة الأولى فاز النهضة على هلال سبها بهدفين لهدف وبنفس النتيجة فاز الشرارة على القرضابية، وحقق المهدية فوزًا عريضًا على الأمل أوباري بخماسية نظيفة.

وفي المجموعة الثانية النصر زليتن يفوز على أساريا بهدفين دون رد، والترسانة على ترهونة بهدف لصفر، وبنفس النتيجة فاز اليرموك على المجد.

وفي المجموعة الثالثة الجزيرة يتعادل مع الشرطة دون أهداف وتعادل الملعب الليبي والظهرة بهدف لمثله وفوز الصدى على أبب الأشهر بثلاثة أهداف لهدف، والجمارك على المستقبل بهدفين لهدف.

وفي المجموعة الرابعة شمال بنغازي يفوز على وفاق أجدابيا بثلاثة أهداف لهدف والنجمة على الطيران بهدفين لهدف، وتعادل نجوم بنغازي وبنغازي الجديدة بهدف لمثله.

وفي المجموعة الخامسة أفريقي درنة يسجل فوزًا عريضًا على الأندلس بخمسة أهداف لهدف، وفوز الصقور على المختار بهدف دون رد وتعادل القيروان ونسور مرتوبة دون أهداف، ويشهد اليوم الأحد ملعب المرج مباراة المروج وضيفه الوحدة بنغازي.

مسابقة الدرجة الاولي لهذا الموسم تقام بمشاركة 35 فزيقا موزعة على خمس مجموعات وتتباري كل مجموعة فبما بينها من دوري كامل (ذهاب وإياب) ويتاهل الاول والثاني مباشرة للمرحلة الثانيه.