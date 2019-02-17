20 مشاركًا في دورة تحكيم التجديف

منافسات سابقة في التجديف بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس مكتب الإعلام باتحاد التجديف، مؤيد اسكندر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن الاتحاد العام سينظم دورة للحكام بالأكاديمية الأولمبية بطرابلس بداية من الأربعاء المقبل.

تتواصل الدورة لأربعة أيام ويحاضر فيها الخبير الدولي التونسي الصحبي البشير، وعقب الدورة ستقام بطولة للتجديف الأرضي داخل الصالات (الأرجوميتر) وهي بطولة مصنفة دوليًّا بمشاركة خمسة أندية هي: الرمال زوارة، الكشافة البحرية زوارة، ذات السواري طرابلس، الرمال طرابلس، الكشافة البحرية طرابلس.

وتقام الدورة على فترتين، صباحية ومسائية، انطلاقًا من الـ 9 صباحًا وحتى 5 مساءً بمشاركة أكثر من 20 متدربًا من المنتسبين للأندية التي تخضع لإشراف الاتحاد، بالإضافة إلى الحكام السابقين والعنصر النسائي.

الدورة جاءت بعد اعتماد الخطة المستقبلية للعام الجديد 2019 من قبل مجلس الإدارة والاتفاق الذي تم بين الاتحادين الليبي والدولي عقب زيارة مبعوث الاتحاد الدولي للتجديف، فيصل صولة، وتقديم تقرير إيجابي إلى الاتحاد الدولي عن رياضة التجديف الليبية.