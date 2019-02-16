منتخب ليبيا يلاقي الأفريقي التونسي.. الثلاثاء

جانب من مباراة نيجيريا وليبيا في تصفيات أفريقيا (المركز الإعلامي)

كشفت صفحة قناة «ليبيا الرياضية» عن مواجهة ودية بين المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم ونادي الأفريقي التونسي، الثلاثاء المقبل، ضمن معسكر الإعداد الذي يقيمه «فرسان المتوسط» بتونس.

ووصلت بعثة المنتخب الليبي الأول لكرة القدم تونس، الجمعة، للدخول في معسكر خارجي بالدولة المقرر لها أن تستضيف المباراة المصيرية أمام جنوب أفريقيا، وتحديدا بمدينة صفاقس، ضمن ختام تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بمصر خلال الفترة ما بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني الليبي بقيادة الثنائي فوزي العيساوي وأبوبكر باني على اصطحاب اللاعبين المحليين فقط خلال المعسكر المقرر اقامته حتى يوم 23 فبراير الجاري بهدف تأهيلهم فنيا وبدنيا للمرحلة المقبلة، على أن يكون استدعاء المحترفين قبل المعسكر المقبل الخاص بالمباراة نفسها.