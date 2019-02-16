فوز السويحلي على الغاز العراقي فى عربية الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 16 فبراير 2019, 04:45 مساء
جانب من منافسات الكرة الطائرة بنادي السويحلي (المركز الإعلامي)

حقق السويحلي الفوز على غاز الجنوب العراقي في افتتاح بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة الـ37 التى انطلقت أمس الجمعة بتونس.

فوز السويحلي جاء بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط واحد كانت نتائجها (25/ 23، 20/ 25، 25/ 20، 25/ 21) وفى بقية نتائج الجولة الأولى فاز الترجي التونسي على صحار العُماني 3/ 0 والهلال السعودي على وادي موسي الأردني 3/ 0 والسلام العُماني على مكناس المغربي 3/ 0 والكويت الكويت على الشعلة اليمني 3/ 0 والاتحاد السعودي على جباليا الفلسطيني 3/ 0.

وتقام اليوم السبت مباريات الجولة الثانية حيث يلتقي السويحلي الليبي مع مجمع البترول الجزائري وسنجل الفلسطيني مع الريان القطري والشرطة القطري مع المكناسي المغربي وجباليا الفلسطيني مع غاز الجنوب العراقي والسلام العُماني مع الهلال السعودي.

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