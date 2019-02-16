خطة لنقل الجمهور مجانا إلى تونس لمشاهدة مباراة ليبيا وجنوب أفريقيا

جمهور كرة القدم الليبية في المدرجات (أرشيفية : الإنترنت)

علمت «بوابة الوسط»، اليوم السبت، من مصادر خاصة بالهيئة العامة للشباب والرياضة بحكومة الوفاق الوطني أن الهيئة ستعلن عن برنامج كامل لدعم المنتخب الأول والأولمبي والتكفل بمعسكر المنتخب فى تونس الحالي.

يأتي هذا قبل موعد المباراة المقبلة مع جنوب افريقيا ضمن ختام تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة نحو بطولة الأمم وكذلك القيام بالنقل المجانى لآلاف المشجعين إلي مدينة صفاقس التونسية مكان المباراة.



كما سيتم تغطية مصاريف ومعسكر المنتخب الأولمبي قبل مواجهة نيجيريا في التصفيات الأولمبية وذلك فى سياق خطة جديدة تهدف للاهتمام والدعم المالي المباشر لمنتخبات كرة القدم من الهيئة مباشرة.