40 ألف دينار تحسم صفقة اسويطي لخليج سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 16 فبراير 2019, 02:06 مساء

تعاقدت إدارة نادى خليج سرت الرياضى مع اللاعب السرتوى محمد اسويطى بعقد قيمته 40 ألف دينار بهدف دعم صفوف الفريق فنيا خلال المرحلة المقبلة من منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.
 
وقال مصدر داخل لجنة إدارة الكرة بالنادى، لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت، إن «العقد وقعةه عن إدارة النادى  بشير الشح نائب رئيس اللجنة التسييرية لنادى خليج سرت والطرف الآخر الرياضى محمد الهادى اسويطى».

وأضاف «اللاعب سيلتحق بتدريبات الفريق الأول بداية من دور الإياب في شهر مارس المقبل».

اللاعب محمد اسويطى قد التحق سابقا بأندية رفيق والسويحلى لتضيف له خبرات قبل الانضمام إلى صفوف خليج سرت.

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