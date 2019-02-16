لاعب منتخب ليبيا السابق يحذر قبل مواجهة جنوب أفريقيا

لاعب المنتخب السابق أبوبكر بن ابراهيم (أرشيفية : الإنترنت)

طالب لاعب المنتخب الوطني السابق لكرة القدم أبوبكر بن ابراهيم بعدم المبالغة الإعلامية فى مباراة ليبيا وجنوب أفريقيا الحاسمة للتأهل لامم أفريقيا مؤكدا أن التضخيم الإعلامى قد يضر ولاينفع.



وقال أبوبكر فى تصريح لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت إن «ليبيا شاركت من قبل فى البطولة ثلاث مرات وما نلاحظه الآن كأننا سنتأهل لأول مرة».



وأكد أن منتخب جنوب افريقيا ليس سهلا ويلعب دون ضغط فى الملعب ولابد من التجهيز النفسى الجيد للمباراة وعدم تحميل اللاعبين من الإعلام والجمهور أعباء كبيرة وإشعارهم أن المباراة في المتناول.