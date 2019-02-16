مدير شركة المرافق والمنشآت الرياضية: لا غنى عن دعم الدولة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 16 فبراير 2019, 11:40 صباحا
مدير شركة المرافق والمنشآت الرياضية سعيد شبيعان في الجانب الأيسر (فيسبوك)

أكد مدير شركة المرافق والمنشآت الرياضية سعيد شبيعان أن الشركة تعانى مصاعب عديدة وذلك بعد ستة أشهر من توليه إدارة الشركة.

وقال شبيعان في تصريح لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، «رغم أن الشركة استثمارية حسب قانون إنشائها لكنها لا تستطيع الإيفاء بالتزاماتها المالية دون دعم الدولة، حيث أن الأوضاع العامة في البلاد ليست بخافية علي أحد ولا تساعد على الاستثمار بشكل كبير».

وأضاف «أدعو الأندية والاتحادات الرياضية لتفهم وضع الشركة المالي والاستجابة مع التزاماتها المالية».

واختتم «بعض مرافق الشركة تتعرض للنهب وللأسف الشديد وهو أيضا موضوع مرهق يكلف الميزانية العامة، لذا أنوه إلى أن  الشركة أصبح لديها كادر جيد من العاملين يسهم في تسير العمل اليومي».

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