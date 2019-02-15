بالصور: المنتخب الليبي لكرة القدم يصل تونس لمواجهة جنوب أفريقيا

وصلت الجمعة بعثة المنتخب الليبي لكرة القدم إلى مقر إقامتها بفندق المرادي بضاحية قمرت بالعاصمة التونسية.

وقالت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة الليبي بموقع «فيسبوك» إن «المنتخب سيجري خلال الفترة المسائية على تمام الساعة الخامسة أول حصة تدريبية قصيرة بصالة الفندق لإزالة التعب».

ولفت اتحاد الكرة الليبي إلى أن «التدريبات الفعلية ستنطلق بداية من يوم غد السبت على فترتين صباحية ومسائية وسيستمر معسكر المنتخب الذي اقتصر على اللاعبين المحليين حتى يوم 23 من شهر فبراير الجاري».

وأشار اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية إلى أن التدريبات ستبدأ بـ«إشراف وقيادة الجهاز الفني المكون من الثنائي فوزي العيساوي وأبوبكر باني وبحضور اللاعبين المحليين».