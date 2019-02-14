بالصور.. دارنس «الأنيق» يحتفي بالبرعصي رغم الرحيل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 فبراير 2019, 10:08 مساء
البرعصي وسط إدارة دارنس في يوم تكريمه (صفحة دارنس)

أقامت إدارة نادي دارنس أمسية تكريم وتوديع لمدرب الفريق الأول لكرة القدم محمد البرعصي، مساء اليوم بفندق لؤلؤة درنة، بعد انتهاء مهامته مع الفريق بالتراضي.

وألقيت عديد من الكلمات الشكر والثناء للبرعصي، تقديراً لجهوده مع الفريق الأول لكرة القدم منذ الموسم الماضي، والتي بذل فيها جهده بكل إيثار، وفق صفحة دارنس على «فيسبوك».

من جانبه، وجه البرعصي الشكر لنادي وجماهير دارنس «الأنيق»، وقال: «دارنس ليس مجرد ناديًا، لكنه مؤسسة».

وفي ختام الأمسية قدمت شهادات تقدير للبرعصي باسم إدارة النادي ورابطة الجمهور، تثميناً بجهوده متمنين له دوام التوفيق في مهام رياضية أخرى.

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