ابن أهلي طرابلس: الإعلام يضخم من مواجهة ليبيا وجنوب أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الخميس 14 فبراير 2019, 09:34 مساء
من مباراة سابقة لليبيا وجنوب أفريقيا (أرشيفية: الإنترنت)

طالب اللاعب الدولي وأهلي طرابلس، السابق، أبوبكر بن إبراهيم، الإعلام الرياضي بـ «عدم المبالغة الإعلامية» في تغطية أجواء مباراة ليبيا وجنوب أفريقيا الحاسمة للتأهل لأمم أفريقيا، مؤكدًا أن التضخيم الإعلامي للمباراة قد يضر ولاينفع.

وقال أبوبكرفي تصريح لـ«بوابة الوسط»: «ليبيا شاركت من قبل في نهائيات أمم أفريقيا ثلاث مرات، وما ألاحظه الآن في التغطية الإعلامية، كأننا سنتأهل لأول مرة».

وأضاف: «منتخب جنوب أفريقيا ليس بالسهل، ويلعب بدون ضغط أوتشنج فى الملعب، ولابد من التجهيز النفسي الجيد للمباراة وعدم تحميل اللاعبين من الإعلام والجمهورأعباء كبيرة وإشعارهم بأن المبارة في المتناول».
 

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