الأهلي بنغازي يستقر في الوصافة بنقاط التحدي

من مباراة سابقة بين الهلي بنغازي والتحدي (أرشيفية: الإنترنت)

عزز فريق الأهلي بنغازي وجوده في وصافة المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على التحدي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب شهداء بنينا ضمن منافسات الأسبوع السابع من البطولة .

سجل هدفي الأهلي بنغازي مهاجمه النيجيري كوفري إيبونغ وجبريل مرسال في الدقيقتين 16 و 78 بينما أحرز هدف التحدي لاعبه طه الشريف في الدقيقة 51.

ورفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني للمجموعة الأولى خلف الأخضر المتصدر، فيما تجمد رصيد التحدي عند 7 نقاط في المركز التاسع.

