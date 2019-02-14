المدينة يحرم الأهلي طرابلس من دخول «مثلث» الكبار

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 فبراير 2019, 07:00 مساء
من مباراة سابقة بين الأهلي طرابلس والمدينة (أرشيفية: الإنترنت)

حرمت نتيجة التعادل الأهلي طرابلس من بلوغ المركز الثالث من ترتيب المجموعة الثانية من الدوري الليبي لكرة القدم، عندما تقاسم نقطتي المباراة التي جمعته عصر اليوم على ملعب طرابلس، بالمدينة الذي بلغ النقطة 15 واحتفظ بالمركز الثالث عصر اليوم وتعد هذه المواجهة بين الأهلي طرابلس والمدينة، مهمة للفريقين، حيث يسعى الزعيم إلى مواصلة انتصاراته ، وكذلك حصد الثلاث نقاط تحت قيادة مدربه الوطني علي المرجيني.

شهد شوط المباراة الأول تكافؤًا في النتيجة والأداء بين الفريقين، خاصة بعد أن ألغى الحكم هدفًا للاعب المدينة عمر عريبي، بداعي التسلل، وفرصة الانفراد التي أهدرها سالم عبلو في الدقيقة 41.

وعلى عكس الطقس البارد الذي يخيم على طرابلس، اشتعلت أجواء الشوط الثاني من اللقاء، في إطار سعي كلا الفريقين لخطف المبادرة التهديفية، ومن ثم الفوز بنقاط المباراة الثلاث، للدخول في المنافسة على صدارة المجموعة، فدفع المدرب التونسي لـ«الزعيم» طارق ثابت بكل أوراقه الهجومية، وكذلك فعل علي المرجيني مع المدينة، إلا أن دفاع الفريقين حال دون إحراز هدف فخرجت المباراة بالتعادل.
 

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