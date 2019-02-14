الغرارات يتوج بكأس ليبيا للشطرنج

حقق فريق الغرارات كأس بطولة ليبيا للشطرنج التي اختُتمت اليوم بمدينة مصراتة، بعد أن حقق في مجموع منافساته 13 نقطة، وبنفس الرصيد وبكسر التعادل نال نادي الظهره الميدالية الفضية، وجاء اتحاد الخمس ثالثًا بعشر نقاط.

وحل فريق التحدي في المركز الرابع بثماني نقاط، ثم تساوت ثلاثة فرق برصيد 7 نقاط، وبكسر التعادل جاء القلعة خامسًا والهلال سادسًا والأخضر سابعًا وتلاه الإجدابي ثامنًا والمجاهد تاسعًا والخمس والاستقلال في المركزين 10 و11.

تشكيلة الأبطال

تشكيلة الفريق البطل الغرارات ضمت اللاعبين: فرج مهديه وابراهيم الشهراني ومنتصر أبومليانة وطلعت زينهم وناجى أبوقنده وفريق الظهرة الحائز على الترتيب الثاني تكون من اللاعبين حسين الصابري وهاشم النعمي ومحمد السوري وخالد بن ناصر وعبدالله الفيتوري.. اتحاد الخمس تكون من اللاعبين أبوبكر العربي ومحمد البركي وأحمد نصرالدين وعبدالسلام انقيطه وفوزي طالب .

يشار إلى أن البطولة استضافتها شركة الحديد والصلب بمصراتة وأقيمت بالنظام السويسري ومن سبع جولات وبمشاركة 80 لاعبًا مثلوا 11 ناديًا من بينهم لاعبان cm و5 لاعبين Fm

