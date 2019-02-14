الغرارات يتوج بكأس ليبيا للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 14 فبراير 2019, 05:23 مساء

حقق فريق الغرارات كأس بطولة ليبيا للشطرنج التي اختُتمت اليوم بمدينة مصراتة، بعد أن حقق في مجموع منافساته 13 نقطة، وبنفس الرصيد وبكسر التعادل نال نادي الظهره الميدالية الفضية، وجاء اتحاد الخمس ثالثًا بعشر نقاط.

وحل فريق التحدي في المركز الرابع بثماني نقاط، ثم تساوت ثلاثة فرق برصيد 7 نقاط، وبكسر التعادل جاء القلعة خامسًا والهلال سادسًا والأخضر سابعًا وتلاه الإجدابي ثامنًا والمجاهد تاسعًا والخمس والاستقلال في المركزين 10 و11.

تشكيلة الأبطال
تشكيلة الفريق البطل الغرارات ضمت اللاعبين: فرج مهديه وابراهيم الشهراني ومنتصر أبومليانة وطلعت زينهم وناجى أبوقنده وفريق الظهرة الحائز على الترتيب الثاني تكون من اللاعبين حسين الصابري وهاشم النعمي ومحمد السوري وخالد بن ناصر وعبدالله الفيتوري.. اتحاد الخمس تكون من اللاعبين أبوبكر العربي ومحمد البركي وأحمد نصرالدين وعبدالسلام انقيطه وفوزي طالب .

يشار إلى أن البطولة استضافتها شركة الحديد والصلب بمصراتة وأقيمت بالنظام السويسري ومن سبع جولات وبمشاركة 80 لاعبًا مثلوا 11 ناديًا من بينهم لاعبان cm و5 لاعبين Fm
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصرف الصحارى يستنكر التحفظ على مديره ويؤكد ثقته في القضاء
ليبيا
العثور على جثة محمد المنصوري القيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» في درنة
ليبيا
إيقاف رئيس مجلس إدارة «الصحارى» ومسؤولين بالمصرف عن العمل
ليبيا
القبض على قيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» في درنة
ليبيا
«هيومن رايتس»: نازحو تاورغاء لا يستطيعون العودة
ليبيا
عقيلة صالح يطالب صنع الله برفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة والتنسيق مع القيادة ...
ليبيا
أمينة الحاسية: الوثيقة الخضراء والإعلان الدستوري لا يلغيان دستور الاستقلال‎
ليبيا
الكوني: ما حدث في أوباري كان بجهود الخيرين من أبناء المدينة والمؤسسة العسكرية
ليبيا
شعبة الإعلام الحربي: القوات المسلحة تنجح في بسط سيطرتها التامة على حقل الشرارة
ليبيا
معهد «بروكينغز» يطرح نهجًا جديدًا يتضمن دورًا قياديًا لواشنطن لإنهاء أزمة ليبيا
ليبيا
جريدة مالطية: حسابات بنكية لشركات وهمية مرتبطة بشبكة تهريب الوقود الليبي
ليبيا
الجبير: لا نعرف مكان جثة خاشقجي ولا نزال نحقق في الحادثة
عربى
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مكتشف نملة «مو صلاح» يتوصل لثلاثة أنواع جديدة