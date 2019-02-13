ليبيا تستعد لتنظيم عالمية البوكسينغ

ناقش المكتب التنفيذي للاتحاد البوكسينغ، استضافة ليبيا لبطولة العالم المقرر لها شهر يوليو القادم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اتحاد البوكسينغ، صباح اليوم في مقره بطرابلس، وترأسه رئيس الاتحاد محمد الزروق، وبحضور نائبه الشاوش والأمين العام حسين الفروج وأعضاء الاتحاد موسي قرقاب والمختار المسلاتي وحسين كاره وعضوية المرأة نجية دوفان.

وناقش الاجتماع جملة من الموضوعات، من بينها البرنامج الداخلي والخارجي للعام 2019 والميزانية التقديرية له ودورات الحكام والمدربين والاستعداد لاستضافة ليبيا لبطولة العالم للبوكسينغ في يوليو القادم.

